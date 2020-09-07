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Україна через кризу втратила
10% зовнішньої торгівлі

Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:43

Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг зовнішньої торгівлі товарами в січні-серпні 2020 року склав 64,182 млрд доларів. Це на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року (71,096 млрд доларів).

Дивися повний текст Україна через кризу втратила 10% зовнішньої торгівлі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:43

всем же понятно, что надо сравнить шоколадные достижения от майданных типа реформ. Падение объемов внешней торговли в целом тогда составило более 60% по сравнению с 2013 годом. Основная часть этой величины приходится на Россию, а оставшаяся на другие страны, ограничившие торговлю в связи с войной, которую власть упорно не называла внешней агрессией - Крым то они сдали без боя. Они это два всплывшие из ниоткуда молодца из ларца - турчинов и порошенко.

Из этого вывод однозначен. Майдан дело рук врагов Украины. Скорее всего это типичная подготовительная операция для последующей военной агрессии со стороны России. Именно поэтому и появились бандеровцы в масках с российским матом и сленгом, который был слышен от них в напряженные моменты.

Россия учится агрессии. Но учится грамотно. Откусывает понемногу, чтобы не подавиться - все в соответствии со своими финансовыми резервами.
buratinyo
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