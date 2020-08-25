МОЗ найближчим часом планує повноцінний запуск електронного висновку про народження у рамках сервісу єМалятко
Дивися повний текст Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15
Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ.
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15
Всем родителям на заметку
Этим е-свидетельством можно смело подтереться
Если вы планируете ехать за границу, то без переведенного (на англ) и нотариально заверенного свидетельства о рождении ребенка вас не выпустят и не впустят (в нормальные) страны.
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