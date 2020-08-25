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Е-свідоцтво про народження:
що планують у МОЗ

Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15

Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ

Пропонуємо до обговорення:
МОЗ найближчим часом планує повноцінний запуск електронного висновку про народження у рамках сервісу єМалятко

Дивися повний текст Е-свідоцтво про народження: що планують у МОЗ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:15

Всем родителям на заметку
Этим е-свидетельством можно смело подтереться
Если вы планируете ехать за границу, то без переведенного (на англ) и нотариально заверенного свидетельства о рождении ребенка вас не выпустят и не впустят (в нормальные) страны.
mulder_vik
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