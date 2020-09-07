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Зеленський розповів, скільки
грошей залишилось у...

Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42

Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".

Дивися повний текст Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у Covid-фонді, і чому на ці кошти будували дороги.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42

В начале пандемии обращались к руководству страны специалисты из института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук и предлагали сделать ПЦР-тесты себестоимостью 250 грн. Денег я так понял им не дали. Почему деньги с COVID-фонда не идут на производство отечественных COVID-тестов тем более что есть кому их производить?
Vis
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:52

  Vis написав:В начале пандемии обращались к руководству страны специалисты из института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук и предлагали сделать ПЦР-тесты себестоимостью 250 грн. Денег я так понял им не дали. Почему деньги с COVID-фонда не идут на производство отечественных COVID-тестов тем более что есть кому их производить?


Потому что со специалистами из института молекулярной биологии и генетики нужно заново договариваться чтобы пилить бюджеты, создавать новые схемы, включать в процесс новых людей и заново делится.
А в строительстве дорог уже все схемы давно налажены и попил идёт в автоматическом режиме.
Причем настолько всё круто сделано, что можно распилить 100% бабок выделяемых на строительство дороги, а само строительство перенести на следующий год под новый попил.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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