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Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський повідомив, що з Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено трохи більше ніж 20% коштів, а кошти з інших програм, які до нього забиралися, "потроху відкриватимуть".
Дивися повний текст Зеленський розповів, скільки грошей залишилось у Covid-фонді, і чому на ці кошти будували дороги
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R2
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:42
В начале пандемии обращались к руководству страны специалисты из института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук и предлагали сделать ПЦР-тесты себестоимостью 250 грн. Денег я так понял им не дали. Почему деньги с COVID-фонда не идут на производство отечественных COVID-тестов тем более что есть кому их производить?
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Vis
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:52
Vis написав:
В начале пандемии обращались к руководству страны специалисты из института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук и предлагали сделать ПЦР-тесты себестоимостью 250 грн. Денег я так понял им не дали. Почему деньги с COVID-фонда не идут на производство отечественных COVID-тестов тем более что есть кому их производить?
Потому что со специалистами из института молекулярной биологии и генетики нужно заново договариваться чтобы пилить бюджеты, создавать новые схемы, включать в процесс новых людей и заново делится.
А в строительстве дорог уже все схемы давно налажены и попил идёт в автоматическом режиме.
Причем настолько всё круто сделано, что можно распилить 100% бабок выделяемых на строительство дороги, а само строительство перенести на следующий год под новый попил.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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