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Мінімальні пенсії мають зрости
до 2600 грн: хто їх отримає

Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає

Пропонуємо до обговорення:
Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій.

Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

Прожиточный минимум 1769 грн - это цинизм властей .
olgakosuk
 
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