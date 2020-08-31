Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій.
Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55
Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає
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Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
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