Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій.
Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55
Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:12
все что надо знать о повышениях пенсий в Украине в этой статье:
- "найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високі"
- "Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн;"
"до 2600" в заголовке - звучит эпично.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:47
ну, економіку піднімати вже нема куди, бо нічим та і х з як це робити..., а скосити пенсіонерів короною не пропустять - половину вкрадуть а решту може і на підвищення кинуть, коли жаба не задавить.
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