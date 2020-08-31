Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій.
Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55
Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:12
все что надо знать о повышениях пенсий в Украине в этой статье:
- "найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високі"
- "Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн;"
"до 2600" в заголовке - звучит эпично.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:05
Re: Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отрим
- РФ, батенька - РФ!
"В цивилизованном мире жить на менее, чем 5 долл. в день — это даже не бедность, а крайняя нищета."
По сегодняшнему курсу 27.89 Х 30 = 4183,5грн/месяц
Стиль статьи сохранён.
В РФ - ОПГ "Озеро".
Какая ОПГ избавляется в Украине от украинцев?
И почему ВЫ, развесив уши ведётесь, на этот шрот?(словно стадо баранов, что нелюдь ведёт на бойню)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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