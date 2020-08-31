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Мінімальні пенсії мають зрости
до 2600 грн: хто їх отримає

Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає

Пропонуємо до обговорення:
Коли в 2020 році буде нове підвищення пенсій.

Дивися повний текст Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отримає.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 10:55

Прожиточный минимум 1769 грн - это цинизм властей .
olgakosuk
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:03

Вооот! Еще немного потерпеть - и Европа!
tempepiro
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:36

В тексте статьи вообще нет цифры 2600 грн.! Кто всё это пишет?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:12

все что надо знать о повышениях пенсий в Украине в этой статье:
- "найбільше виграють від підвищення пенсій ті, у кого вони і так були високі"
- "Наприклад, жінка, яка має 38 років стажу, отримає додатково до пенсії близько 4,5 (0,57 х 8 = 4,56) грн;"

"до 2600" в заголовке - звучит эпично.
alex_dubiv
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:58

А брехали, что с 1 сентября повысят.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:05

Re: Мінімальні пенсії мають зрости до 2600 грн: хто їх отрим

  tempepiro написав:Вооот! Еще немного потерпеть - и Европа!

- РФ, батенька - РФ!
"В цивилизованном мире жить на менее, чем 5 долл. в день — это даже не бедность, а крайняя нищета."
По сегодняшнему курсу 27.89 Х 30 = 4183,5грн/месяц
https://sprotyv.info/news/baba-s-vozu-k ... eleniya-rf
Баба с возу — кобыле легче: как ОПГ Озеро избавляется от населения РФ
00:02 | 09.09.2020

Стиль статьи сохранён.
В РФ - ОПГ "Озеро".
Какая ОПГ избавляется в Украине от украинцев?
И почему ВЫ, развесив уши ведётесь, на этот шрот?(словно стадо баранов, что нелюдь ведёт на бойню)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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