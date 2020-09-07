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З початку року кількість
безробітних в столиці зросла в...

З початку року кількість безробітних в столиці зросла в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 11:29

З початку року кількість безробітних в столиці зросла в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в в КМДА.

Дивися повний текст З початку року кількість безробітних в столиці зросла в 3 рази.
R2
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