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Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:24
Пропонуємо до обговорення:
Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.
Дивися повний текст Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам
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