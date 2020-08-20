Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту двом фігурантам справи про фінансову піраміду B2B Jewelry.
Дивися повний текст Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 13:24
Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом...
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Дивися повний текст Справа щодо B2B Jewelry: суд обрав запобіжний захід двом фігурантам.
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