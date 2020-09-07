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"Справедливі зарплати" для
лікарів: МОЗ подало до...

"Справедливі зарплати" для лікарів: МОЗ подало до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12

"Справедливі зарплати" для лікарів: МОЗ подало до...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я подало до Міністерства фінансів розрахунки в бюджет на наступний рік, що включають у себе встановлення заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн.

Дивися повний текст \"Справедливі зарплати\" для лікарів: МОЗ подало до Мінфіну розрахунки по оплаті праці на наступний рік.
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12

Как минимум 80% врачей работают не за зарплату,а за взятки,превышающие зп в сотни раз.
sena_2008atp
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