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"Справедливі зарплати" для лікарів: МОЗ подало до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров’я подало до Міністерства фінансів розрахунки в бюджет на наступний рік, що включають у себе встановлення заробітної плати для лікарів на рівні 20 тис. грн.
Дивися повний текст \"Справедливі зарплати\" для лікарів: МОЗ подало до Мінфіну розрахунки по оплаті праці на наступний рік
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:12
Как минимум 80% врачей работают не за зарплату,а за взятки,превышающие зп в сотни раз.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:26
sena_2008atp написав:
Как минимум 80% врачей работают не за зарплату,а за взятки,превышающие зп в сотни раз.
То есть, Вы действительно считаете, что врачи получают сотни тысяч, а то и миллионы в месяц?
И прикиньте, эти злые живодеры еще имеют наглость уезжать в Польшу на ЗП в 30-40 тыс грн.
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antey1969
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