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В Україні за три місяці камери
зафіксували понад 800...

В Україні за три місяці камери зафіксували понад 800...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:05

В Україні за три місяці камери зафіксували понад 800...

Пропонуємо до обговорення:
За увесь час роботи автоматичної системи фіксації порушень ПДР, що зараз працюють на території Києва та Київської області, поліція винесла 833 тис. 849 постанов.

Дивися повний текст В Україні за три місяці камери зафіксували понад 800 тисяч порушень ПДР.
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