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Девальвація гривні у вересні:
аналітик назвав причини

Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини

Пропонуємо до обговорення:
Курс тяжітиме до послаблення і надалі, але за участі НБУ на ринку залишиться міцнішим за 28 грн/долар.

Дивися повний текст Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51

допоки Зе і Ко будуть тримати ОДВП то і курс триматимуть, от і вся арифметика.
providnyk
 
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