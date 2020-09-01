Курс тяжітиме до послаблення і надалі, але за участі НБУ на ринку залишиться міцнішим за 28 грн/долар.
Дивися повний текст Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини
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Дивися повний текст Девальвація гривні у вересні: аналітик назвав причини.
Додано: Сер 09 вер, 2020 15:51
допоки Зе і Ко будуть тримати ОДВП то і курс триматимуть, от і вся арифметика.
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