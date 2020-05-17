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У Кабміні озвучили
розмір доплат лікарям

У Кабміні озвучили розмір доплат лікарям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:48

У Кабміні озвучили розмір доплат лікарям

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів збільшить доплати лікарям в середньому на 3 тисячі гривень на місяць.

Дивися повний текст У Кабміні озвучили розмір доплат лікарям.
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