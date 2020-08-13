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Рожкова розповіла, яка доля чекає на МФО і колекторські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:02
Пропонуємо до обговорення:
У Києві проходить MFO summit 2020.
Дивися повний текст Рожкова розповіла, яка доля чекає на МФО і колекторські компанії
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Додано: Сер 09 вер, 2020 19:02
Мадам не выступать должна, а сидеть.
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