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Верховний суд зупинив
стягнення 350 млн доларів з...

Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:42

Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Дивися повний текст Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:42

Два мошенника решили положить банковскую систему Украины?ОДНАКО!1!
baksheevbogdan
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