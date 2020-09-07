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Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:42
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд відкрив касаційне провадження за скаргою Кабінету міністрів України на рішення судів у справі щодо депозитів родини Суркісів у ПриватБанку. Йдеться про рішення Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.
Дивися повний текст Верховний суд зупинив стягнення 350 млн доларів з ПриватБанку на користь Суркісів
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Додано: Сер 09 вер, 2020 19:42
Два мошенника решили положить банковскую систему Украины?ОДНАКО!1!
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