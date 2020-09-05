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4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
За серпень покриттям 4G зв'язку забезпечили 2377 нових населених пунктів. Загалом в Україні доступ до 4G вже є майже в 18 794 населених пунктах.
Дивися повний текст 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
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R2
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
Засуньте и не высовывайте.
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p_a_l
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59
p_a_l написав:
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
Засуньте и не высовывайте.
Думаю, есть села и даже города, где и 2G не везде есть.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:16
Gastarbaiter написав: p_a_l написав:
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
Засуньте и не высовывайте.
Думаю, есть села и даже города, где и 2G не везде есть.
Это как в США, 2G у них тоже нет.
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andrein
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