За серпень покриттям 4G зв'язку забезпечили 2377 нових населених пунктів. Загалом в Україні доступ до 4G вже є майже в 18 794 населених пунктах.
Дивися повний текст 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри.
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
Засуньте и не высовывайте.
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59
Додано: Сер 09 вер, 2020 22:16
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