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4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
Пропонуємо до обговорення:
За серпень покриттям 4G зв'язку забезпечили 2377 нових населених пунктів. Загалом в Україні доступ до 4G вже є майже в 18 794 населених пунктах.
Дивися повний текст 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
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R2
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
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p_a_l
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59
p_a_l написав:
Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
Думаю, есть села и даже города, где и 2G не везде есть.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 09:58
В Киеве не везде есть 4-G. О чём говорить в районах??????
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mapamapa
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:50
У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G
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alexis_91
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:51
alexis_91 написав:
У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G
От 4Г шапочка из фольги очень хорошо помогает.
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_hunter
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:39
_hunter написав: alexis_91 написав:
У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G
От 4Г шапочка из фольги очень хорошо помогает.
Лучше пирамидка Гордона-она и от 5G спасает.
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DONALD
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Додано: Чет 10 вер, 2020 19:47
лучше б тунели киевского метро покрыли, там находится больше людей чем любом из 190000 сёл
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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