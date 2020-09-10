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4G працює вже майже у 19 000
міст і сіл України - Мінцифри

4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19

4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри

Пропонуємо до обговорення:
За серпень покриттям 4G зв'язку забезпечили 2377 нових населених пунктів. Загалом в Україні доступ до 4G вже є майже в 18 794 населених пунктах.

Дивися повний текст 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінцифри.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:19

Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:59

  p_a_l написав:Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.

Думаю, есть села и даже города, где и 2G не везде есть.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:16

  Gastarbaiter написав:
  p_a_l написав:Я знаю 2 села где 4G НЕ работает. И уверен что много народу знают свои 2 села с подобным явлением.

Думаю, есть села и даже города, где и 2G не везде есть.

Это как в США, 2G у них тоже нет. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:58

В Киеве не везде есть 4-G. О чём говорить в районах??????
mapamapa
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:50

У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G
alexis_91
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:51

  alexis_91 написав:У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G

От 4Г шапочка из фольги очень хорошо помогает.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:39

  _hunter написав:
  alexis_91 написав:У меня от вашего 4G голова болит. Уберите его нахрен, верните везде 3G. Последствия для организма будут не очень с 4G

От 4Г шапочка из фольги очень хорошо помогает.

Лучше пирамидка Гордона-она и от 5G спасает.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 19:47

Re: 4G працює вже майже у 19 000 міст і сіл України - Мінциф

лучше б тунели киевского метро покрыли, там находится больше людей чем любом из 190000 сёл
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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