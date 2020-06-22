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lifecell закрив послугу дистанційної заміни SIM-карти
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21
Пропонуємо до обговорення:
Оператор lifecell закрив послугу «Дистанційна заміна SIM» аби забезпечити для своїх абонентів надійний захист від шахрайських дій, пов’язаних з несанкціонованою заміною SIM-карт.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21
Пусть еще и убытки компенсирует.
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