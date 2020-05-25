Кредитні канікули не можуть тривати вічно.
Дивися повний текст НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27
НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул.
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:38
Пандемия или эпидемия уже всьо?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|