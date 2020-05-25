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НБУ закликав повертати
позичальників з кредитних канікул

НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:27

НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул

Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули не можуть тривати вічно.

Дивися повний текст НБУ закликав повертати позичальників з кредитних канікул.
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Пандемия или эпидемия уже всьо?
Украина - богатая страна!
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