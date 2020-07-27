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Що робити з непрацюючим
програмним РРО - поради від ДПС

Що робити з непрацюючим програмним РРО - поради від ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:20

Що робити з непрацюючим програмним РРО - поради від ДПС

Пропонуємо до обговорення:
При несправності РРО суб’єкту господарювання необхідно встановити вид несправності.

Дивися повний текст Що робити з непрацюючим програмним РРО - поради від ДПС.
R2
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