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У столиці минулого місяця за неправильну парковку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:31
Пропонуємо до обговорення:
У Києві за три тижні евакуювали близько 4 тисяч авто через порушення правил паркування.
Дивися повний текст У столиці минулого місяця за неправильну парковку евакуювали близько 4 тисяч авто
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:06
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