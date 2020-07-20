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Uber повністю перейде
на електромобілі

Uber повністю перейде на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

Uber повністю перейде на електромобілі

Пропонуємо до обговорення:
До 2040 року Uber має намір стати мобільною платформою з нульовим рівнем викидів в 10 000 міст на шести континентах, здійснюючи 100% поїздок з нульовим рівнем викидів на транспортних засобах, громадському транспорті та мікротранспорті.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00

кто-то помнит Kodak? Aiwa? Sony-лучшие на рынке аудио-видео, Nokia, Motorola, Alcatel. Где они? С Uber к 2040 вполне может быть также.
siriys
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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