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Uber повністю перейде на електромобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00
Пропонуємо до обговорення:
До 2040 року Uber має намір стати мобільною платформою з нульовим рівнем викидів в 10 000 міст на шести континентах, здійснюючи 100% поїздок з нульовим рівнем викидів на транспортних засобах, громадському транспорті та мікротранспорті.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:00
кто-то помнит Kodak? Aiwa? Sony-лучшие на рынке аудио-видео, Nokia, Motorola, Alcatel. Где они? С Uber к 2040 вполне может быть также.
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siriys
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Пон 20 лип, 2020 10:28
yama
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