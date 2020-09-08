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Мінфін оцінив виплати за
ВВП-варантами до 2040 року

Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:10

Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року

Пропонуємо до обговорення:
До 2040 року виплати України за ВВП-варантами можуть скласти 22 мільярди доларів.

Дивися повний текст Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року.
R2
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Выкупите эту гадость....
Такие вещи только предатели могут подписывать.
anton_gms
 
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У нас же нет роста ВВП. Какого йуха весной их не выкупили за треть от номинала?
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 00:33

Что бы экономика выросла на 7% нужны как минимум реформы суда прокуратуры полиции... Или перед этим упасть на 10%.
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