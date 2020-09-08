До 2040 року виплати України за ВВП-варантами можуть скласти 22 мільярди доларів.
Дивися повний текст Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 00:10
Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року
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Дивися повний текст Мінфін оцінив виплати за ВВП-варантами до 2040 року.
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:10
Выкупите эту гадость....
Такие вещи только предатели могут подписывать.
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:14
У нас же нет роста ВВП. Какого йуха весной их не выкупили за треть от номинала?
Додано: Чет 10 вер, 2020 00:33
Что бы экономика выросла на 7% нужны как минимум реформы суда прокуратуры полиции... Или перед этим упасть на 10%.
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