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Боргова криза на ринку
природного газу України вже...

Боргова криза на ринку природного газу України вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 04:20

Боргова криза на ринку природного газу України вже...

Пропонуємо до обговорення:
Заборгованість розміром у 100 млрд грн між учасниками ринку природного газу набула критичного значення і потребує врегулювання з боку держави.

Дивися повний текст Боргова криза на ринку природного газу України вже досягла 100 мільярдів - ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 04:20

Дивно. За Порошенка подібної маячні не було....
silver_arrow_ua
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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