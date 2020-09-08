Заборгованість розміром у 100 млрд грн між учасниками ринку природного газу набула критичного значення і потребує врегулювання з боку держави.
Дивися повний текст Боргова криза на ринку природного газу України вже досягла 100 мільярдів - ЄБА.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 04:20
Боргова криза на ринку природного газу України вже...
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Дивися повний текст Боргова криза на ринку природного газу України вже досягла 100 мільярдів - ЄБА.
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