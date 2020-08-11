RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
BOE показала розумні
шибки-дисплеї для автомобілів,...

BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:01

BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів,...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія BOE, один з найбільших виробників дисплеїв у світі, представила незвичайні панелі: ступінь їх затемнення можна регулювати сенсорним введенням або голосовими командами. У технології особливий потенціал в автомобілебудуванні.

Дивися повний текст BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів, поїздів і будинків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90189
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:01

а цена?а срок работы ?или простая тонировка аопейка по сравнерию с этим,причем пару лет назад летел на самолете иллюминпторы были по этой технологии,интересно но и только один плюс управление всеми окнами,пилот может осветлять при посадке ,нп надо ходить и просить тупых пассажиров открыть шторки)))
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 77
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ТОП-10 автомобілів, які найбільше купують у світі
R2 » Пон 24 сер, 2020 22:19
1 61
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 22:20
bodiaua
Економіка Японії показала рекордне падіння
R2 » Чет 20 сер, 2020 20:14
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 сер, 2020 20:14
777serg87
Toyota офіційно показала оновлений кросовер RAV4 (фото)
R2 » Вів 11 сер, 2020 14:01
1 218
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 14:02
ttt2022

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17456)
10.09.2020 07:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.