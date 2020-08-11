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BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 07:01
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія BOE, один з найбільших виробників дисплеїв у світі, представила незвичайні панелі: ступінь їх затемнення можна регулювати сенсорним введенням або голосовими командами. У технології особливий потенціал в автомобілебудуванні.
Дивися повний текст BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів, поїздів і будинків
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R2
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Додано: Чет 10 вер, 2020 07:01
а цена?а срок работы ?или простая тонировка аопейка по сравнерию с этим,причем пару лет назад летел на самолете иллюминпторы были по этой технологии,интересно но и только один плюс управление всеми окнами,пилот может осветлять при посадке ,нп надо ходить и просить тупых пассажиров открыть шторки)))
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lavidenko
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