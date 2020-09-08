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Інвестиції в економіку України
скоротилися більш ніж на...

Інвестиції в економіку України скоротилися більш ніж на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:36

Інвестиції в економіку України скоротилися більш ніж на...

Пропонуємо до обговорення:
Капітальні інвестиції в економіку України в першому півріччі 2020 року у порівнянні з першим півріччям минулого року скоротилися на 34,9% - до 163,78 млрд грн.

Дивися повний текст Інвестиції в економіку України скоротилися більш ніж на третину - Держстат.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:36

С такими подходами к инвесторам - будут палец сосать!!!
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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