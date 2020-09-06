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"Карантинні" борги населення
за послуги ЖКГ списувати не...

"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:37

"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...

Пропонуємо до обговорення:
Борги населення за послуги ЖКГ, які в період карантину виросли до 45 млрд грн, списуватися не будуть.

Дивися повний текст \"Карантинні\" борги населення за послуги ЖКГ списувати не будуть, - голова підкомітету Ради.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:37

нужно массово подавать в суд на некачественные услуги, и цыфра поменяеться на оборот!!!
mapamapa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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