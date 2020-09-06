Борги населення за послуги ЖКГ, які в період карантину виросли до 45 млрд грн, списуватися не будуть.
Дивися повний текст \"Карантинні\" борги населення за послуги ЖКГ списувати не будуть, - голова підкомітету Ради.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 09:37
"Карантинні" борги населення за послуги ЖКГ списувати не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Карантинні\" борги населення за послуги ЖКГ списувати не будуть, - голова підкомітету Ради.
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:37
нужно массово подавать в суд на некачественные услуги, и цыфра поменяеться на оборот!!!
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