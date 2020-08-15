Досягти прозорості та успіху ринку мікрокредитування можна лише здобувши баланс в інтересах усіх сторін.
Дивися повний текст Тиск лише на споживача чи кредитора зруйнує ринок мікрокредитування - Холод.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:06
Тиск лише на споживача чи кредитора зруйнує ринок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тиск лише на споживача чи кредитора зруйнує ринок мікрокредитування - Холод.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|