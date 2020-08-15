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Тиск лише на споживача чи
кредитора зруйнує ринок...

Тиск лише на споживача чи кредитора зруйнує ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:06

Тиск лише на споживача чи кредитора зруйнує ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Досягти прозорості та успіху ринку мікрокредитування можна лише здобувши баланс в інтересах усіх сторін.

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