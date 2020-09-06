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В Україні з'явиться понад 50
комплексів для зважування...

В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:17

В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні менше ніж за рік збираються встановити понад 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю для зважування транспортних засобів.

Дивися повний текст В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування транспортних засобів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:18

Две недели назад ехал в Одессу в понедельник вечером, очередь на взвешивание растянулась почти до Хаджибейского лимана, но после взвешивания не видел ни одной задержанной фуры, или нет перегруза, тогда зачем эти трудности для перевозчиков, или ?
satmanuaa
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