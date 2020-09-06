В Україні менше ніж за рік збираються встановити понад 50 комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю для зважування транспортних засобів.
Дивися повний текст В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування транспортних засобів.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:17
В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування...
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Дивися повний текст В Україні з'явиться понад 50 комплексів для зважування транспортних засобів.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:18
Две недели назад ехал в Одессу в понедельник вечером, очередь на взвешивание растянулась почти до Хаджибейского лимана, но после взвешивания не видел ни одной задержанной фуры, или нет перегруза, тогда зачем эти трудности для перевозчиков, или ?
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