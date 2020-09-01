Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про старт виробництва машин Groupe Renault для місцевого ринку.
Дивися повний текст ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25
ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25
Если они будут выпускать Рено 2105, то не понятно зачем нужна была модернизация. Рено 968М как-то поприкольнее было бы.)
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