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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про старт виробництва машин Groupe Renault для місцевого ринку.

Дивися повний текст ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25

Если они будут выпускать Рено 2105, то не понятно зачем нужна была модернизация. Рено 968М как-то поприкольнее было бы.)
himikjus
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стоит разобраться в терминах - производство или сборка?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:55

С кем только не сотрудничал заз.Дэу,опель,мерседес и ни с кем сотрудничество долго не продлилось.Собрать -то же нужно уметь.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:57

Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

может таврию возродят, будет например такой вот ренотавр
Зображення
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:04

"они", "вони" - хіба це не МИ ?
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:19

providnyk, якщо Ви можете зі складових щось зібрати, наприклад компьютер, то стає питання - Ви виробник? А якщо складові кузова, чи навіть готовий кузов приїде з Росіїї, а двигун і шасі з Франції - то яке МИ?
himikjus
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