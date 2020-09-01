ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Додано: Чет 10 вер, 2020 12:55

Насколько помню то российский АвтоВАЗ более чем на 50% принадлежит компании Рено.

Формально Лады, Гранды, Иксрэи и Весты - автомобили Рено.



Будет ли считаться крупноузловая сборка Лад на конвейере ЗАЗа - производством автомобилей Рено?