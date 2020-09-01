Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про старт виробництва машин Groupe Renault для місцевого ринку.
Дивися повний текст ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25
ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:25
Если они будут выпускать Рено 2105, то не понятно зачем нужна была модернизация. Рено 968М как-то поприкольнее было бы.)
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:55
С кем только не сотрудничал заз.Дэу,опель,мерседес и ни с кем сотрудничество долго не продлилось.Собрать -то же нужно уметь.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:57
Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:19
providnyk, якщо Ви можете зі складових щось зібрати, наприклад компьютер, то стає питання - Ви виробник? А якщо складові кузова, чи навіть готовий кузов приїде з Росіїї, а двигун і шасі з Франції - то яке МИ?
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:55
Насколько помню то российский АвтоВАЗ более чем на 50% принадлежит компании Рено.
Формально Лады, Гранды, Иксрэи и Весты - автомобили Рено.
Будет ли считаться крупноузловая сборка Лад на конвейере ЗАЗа - производством автомобилей Рено?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:02
Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
Когда уже этот Васадзе окончательно разорится?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 10 вер, 2020 13:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:21
airmax78, реношные вазы на зазе... Я думаю, что Вы зря переживаете) и в очень ближайшем будущем "порадуетесь" за Васадзе ну или "посочувствуете"))
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