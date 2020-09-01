ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Подобное притянуло подобное
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:26
Подобное притянуло подобное
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:58
Нужно записать цены на авто там и сравнить когда авто здесь, интересно изменится ли цена, если нет то зачем же ?
Зараз переглядають цей форум: RO41m і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|