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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:26

Подобное притянуло подобное :mrgreen:
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
DONALD
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:58

Нужно записать цены на авто там и сравнить когда авто здесь, интересно изменится ли цена, если нет то зачем же ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 4057
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  #<12
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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