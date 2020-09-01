RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:26

Подобное притянуло подобное :mrgreen:
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
DONALD
 
Повідомлень: 202
З нами з: 23.06.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:54

DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
xiom_kiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 13:58

Нужно записать цены на авто там и сравнить когда авто здесь, интересно изменится ли цена, если нет то зачем же ? :)
Igorten
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14

Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Ждем ладу в Запорожье.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
Повідомлень: 1895
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 15:55

Пусть производят на здоровье! Может меньше автохлама тащить сюда будут и рабочие места дополнительные появятся. Вот бы еще сюда другие марки привлечь, типа Мерседес, Ауди и т.д. , но это миссия невыполнимая для нашего правительства, увы...
Lady_N
 
Повідомлень: 52
З нами з: 05.07.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:01

С почином, а пока...
Всего за период с января по июнь 2020 года в Украине собрали 1886 единиц автотранспортных средств или на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года:

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/9/662745/
Для реального существования автоиндустрии в стране приведенные цифры должны равняться среднему объему производства автомбилей.... В ДЕНЬ
Волгарь
 
Повідомлень: 7685
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:38

Re: отголоски

речь не идет об Автоиндустрии. форумчане желают как в РФ - производство Мерсов и БМВ
sal
 
Повідомлень: 3925
З нами з: 25.03.16
Подякував: 804 раз.
Подякували: 291 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:50

  sal написав:речь не идет об Автоиндустрии. форумчане желают как в РФ - производство Мерсов и БМВ

В РФ в АВТОИНДУСТРИИ есть специальный режим - ПРОМСБОРКА. Он заключается в том, что сборочный завод (например, ГАЗ) сначала проходит сертификацию, получает КВАЛИТЕТ от международного автопроизводителя, на основании которого начинает собирать автомобили той или иной марки. Этап КРУПНОУЗЛОВОЙ сборки закончился лет 15 назад - с тех пор в стране появилось огромное количество производителей АВТОКОМПОНЕНТОВ, поставляющих свои изделия на конвейер и имеющих международный квалитет, например от фирмы Magna, которые довели степень ЛОКАЛИЗАЦИИ многих моделей до 60+ процентов. До сих пор только двигатели к иномаркам почти 100% поставлялись из-за границы, но в этом году под Питером корейцы начинают строительство завода моторов на 220 тыс. двигателей в год
Волгарь
 
Повідомлень: 7685
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:12

  Lady_N написав: Может меньше автохлама тащить сюда будут

Когда растамаживали этот хлам, я говорил что потом введут техосмотр. Так сказать - нужно два раза поиметь. :D
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3057
З нами з: 15.02.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 608 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Grover, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
BOE показала розумні шибки-дисплеї для автомобілів,...
R2 » Чет 10 вер, 2020 07:01
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 вер, 2020 07:01
lavidenko
Samsung побудує найбільший у світі завод з виробництва ліків
R2 » Вів 08 вер, 2020 11:20
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 11:20
p_a_l
"Нафтогаз" оголосив ціни на газ для населення у серпні
R2 » Вів 01 вер, 2020 00:37
1 212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 вер, 2020 00:37
ibalak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9554)
10.09.2020 17:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.