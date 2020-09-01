Подобное притянуло подобное
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 13:26
Подобное притянуло подобное
Рено в Европе по престижности и качеству примерно то же самое, что в Украине ЗАЗ.
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:54
DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
Додано: Чет 10 вер, 2020 13:58
Нужно записать цены на авто там и сравнить когда авто здесь, интересно изменится ли цена, если нет то зачем же ?
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:14
Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
Ждем ладу в Запорожье.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Чет 10 вер, 2020 15:55
Пусть производят на здоровье! Может меньше автохлама тащить сюда будут и рабочие места дополнительные появятся. Вот бы еще сюда другие марки привлечь, типа Мерседес, Ауди и т.д. , но это миссия невыполнимая для нашего правительства, увы...
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:01
С почином, а пока...
Для реального существования автоиндустрии в стране приведенные цифры должны равняться среднему объему производства автомбилей.... В ДЕНЬ
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:38
Re: отголоски
речь не идет об Автоиндустрии. форумчане желают как в РФ - производство Мерсов и БМВ
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:50
В РФ в АВТОИНДУСТРИИ есть специальный режим - ПРОМСБОРКА. Он заключается в том, что сборочный завод (например, ГАЗ) сначала проходит сертификацию, получает КВАЛИТЕТ от международного автопроизводителя, на основании которого начинает собирать автомобили той или иной марки. Этап КРУПНОУЗЛОВОЙ сборки закончился лет 15 назад - с тех пор в стране появилось огромное количество производителей АВТОКОМПОНЕНТОВ, поставляющих свои изделия на конвейер и имеющих международный квалитет, например от фирмы Magna, которые довели степень ЛОКАЛИЗАЦИИ многих моделей до 60+ процентов. До сих пор только двигатели к иномаркам почти 100% поставлялись из-за границы, но в этом году под Питером корейцы начинают строительство завода моторов на 220 тыс. двигателей в год
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:12
Когда растамаживали этот хлам, я говорил что потом введут техосмотр. Так сказать - нужно два раза поиметь.
Зе-Чмо
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