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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:04

  DONALD написав:
  xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .

Да при чём тут дураки?
Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.


Мы тоже о ламбе с феррари мечтаем. Значит мы в мечтах уже в гейропе.
Ratatui
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