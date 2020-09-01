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ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 вер, 2020 20:04
DONALD написав: xiom_kiev написав:DONALD
По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
Да при чём тут дураки?
Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.
Мы тоже о ламбе с феррари мечтаем. Значит мы в мечтах уже в гейропе.
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04
Если RENAULT производить на ЗАЗе, то его сразу можно маркировать GOVNAULT
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