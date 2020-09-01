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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 20:04

  DONALD написав:
  xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .

Да при чём тут дураки?
Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.


Мы тоже о ламбе с феррари мечтаем. Значит мы в мечтах уже в гейропе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 00:04

Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Если RENAULT производить на ЗАЗе, то его сразу можно маркировать GOVNAULT
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:47

  DONALD написав:
  xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .

Да при чём тут дураки?
Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.

Вполне хорошая машина. В Европе массовая. У друзей реношки были- исправно и качественно ездят и не доставляют хлопот.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 07:48

Re: ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

  Shram написав:Насколько помню то российский АвтоВАЗ более чем на 50% принадлежит компании Рено.
Формально Лады, Гранды, Иксрэи и Весты - автомобили Рено.
Будет ли считаться крупноузловая сборка Лад на конвейере ЗАЗа - производством автомобилей Рено?


Саме про ці моделі і йдеться:
У березні ЗАЗ оголосив про випуск тестової партії автомобілів для потенційних партнерів з групи Renault. Місцеві ЗМІ писали, що мова йде про три моделі LADA: Vesta, Xray і Largus. АвтоВАЗ входить в групу Renault, а LADA c 2017 року є брендом Groupe Renault https://nv.ua/ukr/opinion/andriy-bogdan ... 11311.html

Доцільності збирати мерседеси і бмв, ламборджіні і порше нема жодної. Хіба як і раніше робили з мереседесами для зниження митної вартості, чим користався мінімум осіб.
Навіть део спочатку готові везли в Болгарію, там їх трошки розбирали, а потім в нас збирали, але уникали мита.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 09:16

  SMOKE написав:
  DONALD написав:
  xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .

Да при чём тут дураки?
Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.

Вполне хорошая машина. В Европе массовая. У друзей реношки были- исправно и качественно ездят и не доставляют хлопот.

Именно. А хит продаж в Европе Меган, за свои деньги даёт столько же опций как премиальная тройка, при цене самого авто в 1,5-2 раза ниже, и цене обслуживания и ремонта в 3-5 раз ниже. Маркетинг не всегда побеждает прагматичность.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:10

  Igorten написав:Нужно записать цены на авто там и сравнить когда авто здесь, интересно изменится ли цена, если нет то зачем же ? :)

цена однозначно изменится, но не обязательно в меньшую сторону... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:18

В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana
Запорожский автомобильный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Groupe Renault.
Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье

В компании отметили, что это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.
Кроссовер уже доступен для заказа. Цена Renault Arkana стартует от 467 900 грн.

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... foto-video
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 00:11

  Волгарь написав:В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana
Запорожский автомобильный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Groupe Renault.
Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье

В компании отметили, что это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.
Кроссовер уже доступен для заказа. Цена Renault Arkana стартует от 467 900 грн.

https://biz.liga.net/ekonomika/avto/nov ... foto-video


Не слышно воя патриотов! Лучше на бричках и самокатах ездить чем на рено сами понимаете откуда.
Ratatui
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