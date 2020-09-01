ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
Да при чём тут дураки? Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.
Мы тоже о ламбе с феррари мечтаем. Значит мы в мечтах уже в гейропе.
xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
Да при чём тут дураки? Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.
Вполне хорошая машина. В Европе массовая. У друзей реношки были- исправно и качественно ездят и не доставляют хлопот.
Shram написав:Насколько помню то российский АвтоВАЗ более чем на 50% принадлежит компании Рено. Формально Лады, Гранды, Иксрэи и Весты - автомобили Рено. Будет ли считаться крупноузловая сборка Лад на конвейере ЗАЗа - производством автомобилей Рено?
Саме про ці моделі і йдеться:
У березні ЗАЗ оголосив про випуск тестової партії автомобілів для потенційних партнерів з групи Renault. Місцеві ЗМІ писали, що мова йде про три моделі LADA: Vesta, Xray і Largus. АвтоВАЗ входить в групу Renault, а LADA c 2017 року є брендом Groupe Renault https://nv.ua/ukr/opinion/andriy-bogdan ... 11311.html
Доцільності збирати мерседеси і бмв, ламборджіні і порше нема жодної. Хіба як і раніше робили з мереседесами для зниження митної вартості, чим користався мінімум осіб. Навіть део спочатку готові везли в Болгарію, там їх трошки розбирали, а потім в нас збирали, але уникали мита.
xiom_kiev написав:DONALD По этому они уже много лет занимают лидирующие места по обьемам продаж в Европе - там одни дураки живут .
Да при чём тут дураки? Покупают-потому-что дешёвка по европейским меркам. Но они от этого не становятся ни престижными, ни качественными. Любой европеец хочет ездить на чём-то из премиальной немецкой тройки. Ну или хотя-бы VW. И многолетним лидером продаж в ЕС явл.Гольф. В мире -Королла. В США-F-150. Поверьте-в мечтах любого европейца нет Renault.
Вполне хорошая машина. В Европе массовая. У друзей реношки были- исправно и качественно ездят и не доставляют хлопот.
Именно. А хит продаж в Европе Меган, за свои деньги даёт столько же опций как премиальная тройка, при цене самого авто в 1,5-2 раза ниже, и цене обслуживания и ремонта в 3-5 раз ниже. Маркетинг не всегда побеждает прагматичность.
В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana
Запорожский автомобильный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Groupe Renault. Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье
В компании отметили, что это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Кроссовер уже доступен для заказа. Цена Renault Arkana стартует от 467 900 грн.
Волгарь написав:В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana
Запорожский автомобильный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Groupe Renault. Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье
В компании отметили, что это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Кроссовер уже доступен для заказа. Цена Renault Arkana стартует от 467 900 грн.
Волгарь написав:В Запорожье будут собирать автомобили Renault Arkana
Запорожский автомобильный завод будет собирать купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Groupe Renault. Машинокомплекты будут завозить с завода Renault в Москве, а финальная сборка будет происходить в Запорожье
В компании отметили, что это первая модель Renault в Украине с бензиновым турбодвигателем на 150 л. с. Авто также оснащено автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода. Кроссовер уже доступен для заказа. Цена Renault Arkana стартует от 467 900 грн.