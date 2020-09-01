ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault

Додано: Суб 19 вер, 2020 11:05

Если брать француза, то точно не Рено из говнорашки с биркой от васадзе. Но я уверен, что найдётся немалое количество отбитоголовых, которые будут брать этот хлам.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.