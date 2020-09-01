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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:05

Если брать француза, то точно не Рено из говнорашки с биркой от васадзе. Но я уверен, что найдётся немалое количество отбитоголовых, которые будут брать этот хлам.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:13

  omb написав:по-моему надо быть с полностью отбитой головой, чтобы покупать машину сделанную на родине таза и дособранную на зазе... везли бы с Румынии и проблем бы не знали

Там 100% питання було у відкатах, без них Васадзе нічого не робить, а румуни такі відкати як русскіє не дадуть.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:26

знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские ланосы была такой, что салоны не успевали всех покупателей в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля... :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 19 вер, 2020 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:29

  omb написав:по-моему надо быть с полностью отбитой головой, чтобы покупать машину сделанную на родине таза и дособранную на зазе... везли бы с Румынии и проблем бы не знали


назовите мне любой товар, с наклейкой сделано в Украине сделанный из отечественной сырьевой базы, который гребут в Европе??? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:29

  Игорь Алексеевич написав:знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские была, что салоны не успевали всех в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля... :P


Будет цена- будут грести.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:31

  omb написав:по-моему надо быть с полностью отбитой головой, чтобы покупать машину сделанную на родине таза и дособранную на зазе... везли бы с Румынии и проблем бы не знали


А какие вопросы по шкодам с прикрученными колёсами на родине? Или какие были вопросы по фольксвагенам поло склёпанным в рашке?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:33

  Ratatui написав:
  Игорь Алексеевич написав:знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские была, что салоны не успевали всех в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля... :P


Будет цена- будут грести.

будут грести, потому что сделают доступное кредитование.
ланосы гребли дорогие только из за кредитования доступного на них.
не каждый тогда был готов купить налом за 10 штук баксов, а вот в мес. платить по 2тыс. грн.- желающих было тысячи.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:34

  Игорь Алексеевич написав:знатоки украинские.
забыли как хаяли ланос, а потом гребли его годами.
помню в городе вся набережная возле завода была заставлена этими ланосами.
трейлеры каждые 15 минут грузили и возили их по всей стране.
кричали - дорого, польские лучше, но очередь на украинские ланосы была такой, что салоны не успевали всех покупателей в сутки отпускать.
поэтому и сейчас будут брать и не надо ля...ля... ля... :P

И таврии берут. Для всяких курьерских доставок например.
Вполне можно было развивать линейку экономных малолитражек. Но это ж Украина
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 11:41

Игорь Алексеевич водка, конфеты
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