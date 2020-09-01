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ЗАЗ оголосив про початок
виробництва автомобілів Renault

ЗАЗ оголосив про початок виробництва автомобілів Renault
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:58

Игорь Алексеевич выбора не было, не покупать же ваз за теже деньги, вот и стояли и в результате ланос настолько удешевели, что и его перестали брать
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